Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:50 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ''İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı'' çalışmaları sırasında kaldırımın çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu denize düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6651c28fe5da9466ed08b963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay Yargı dizisi final yapıyor Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı