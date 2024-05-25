  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ''İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı'' çalışmaları sırasında kaldırımın çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu denize düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı
Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi
Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi
Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay
Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay
Yargı dizisi final yapıyor
Yargı dizisi final yapıyor
Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp
Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp
Adana'da hortum kabusu kamerada
Adana'da hortum kabusu kamerada
Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı