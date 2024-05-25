İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ''İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı'' çalışmaları sırasında kaldırımın çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu denize düştü.

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