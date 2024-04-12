İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı

Esenyurt’ta bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı.

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