Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 22:30 Esenyurt’ta bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66198be235bb730c490ac837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta