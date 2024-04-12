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  4. İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı

İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı

Esenyurt’ta bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı.

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