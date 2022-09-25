Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 21:55 İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330a415bc56ce2dab56ca17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline'' Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı İstanbul'da ünlü mekanın önünde dehşet anları! Dakikalarca dövdüler Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale