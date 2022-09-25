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  4. İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar

İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı.

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