İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı.

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