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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu

İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu

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Başakşehir’de metro istasyonunun bulunduğu sokakta, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu.

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