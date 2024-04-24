Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 14:35 İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sağlık merkezinde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628ee94a0d7c1de8d00ab43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması Bir ailenin piknik heyecanı aracın ''sunroof'unda bitti Denizlerdeki gururumuz, TCG İstanbul göreve hazır Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen bulgulardan şok ayrıntı: ''Kafatası yoktu'' Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı bu video Burası ne Afrika, ne Avrupa ne de ABD... Burası Türkiye, Erzurum... İstanbul Emniyet'i yine oto-galeriye döndü İstanbul'daki kaza sonrası yol, boks ringine döndü