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  4. İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı

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İstanbul Tuzla'da depo inşaatı sırasında yağmur suyu hatları döşenirken göçük meydana geldi. Toprak altında 3 işçi arkadaşlarının ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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