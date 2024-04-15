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İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın

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İstanbul Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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