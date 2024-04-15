Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:10 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 15:10 İstanbul Arnavutköy'de 64 işyerinin bulunduğu iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661d19539f805a2c120780a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MHP'nin yeni A Takımı belli oldu TPAO bir ilde daha petrol arayacak Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Polisim dedi 4 milyon TL'yi cebe indirdi Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum Kadıköy’de Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının heykelleri kaldırıldı Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı Ormandan toplayıp, 600 TL'ye satıyorlar Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği