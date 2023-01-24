İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda bir kapkaç çetesi hedefine aldığı kadınların cep telefonu ve çantalarını çaldı. Olay anları kameralara saniye saniye yansırken 8 ayrı olaya karışan kapkaççılar, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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