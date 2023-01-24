Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada 24 Ocak 2023 Salı Saat: 14:00 Güncelleme: 24 Ocak 2023 Salı 14:00 İstanbul Beyoğlu’nda bir kapkaç çetesi hedefine aldığı kadınların cep telefonu ve çantalarını çaldı. Olay anları kameralara saniye saniye yansırken 8 ayrı olaya karışan kapkaççılar, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfba463d316f587d1d0463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2'nci sezonu için karar verildi Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı ''Gel bir konuşalım'' dediği kadını, kızının önünde başından vurdu İstanbul'da kilisede yangın! 2 kişi öldü