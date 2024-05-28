Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:46 Güncelleme: 28 Mayıs 2024 Salı 10:46 İstanbul Bahçelievler'de motosikletle gelen iki kişi, bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66558bba9778669a1b0c3703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı dolandırıcılığı Halı sahanın manzarası görenleri hayran bıraktı Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu İstanbul'da kafede korkutan yangın İliç’te yine toprak kayması... Korku dolu anlar kamerada MASAK'a yakalandılar... 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var DEAŞ üyesi yabancı uyruklular Türkiye'de yakalandı Cübbeli Ahmet: ''İsmailağac cemaati küçük kızlara büyü yaptırıyor'' Yine bir yasaklı ırk köpek... Ortalık karıştı sahibi gözaltına alındı