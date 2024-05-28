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  4. İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada

İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada

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İstanbul Bahçelievler'de motosikletle gelen iki kişi, bir kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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