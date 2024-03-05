Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var 05 Mart 2024 Salı Saat: 07:30 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 07:30 Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yolun karşısında geçmeye çalışan 5 kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e69febd381942a1c0efbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsveç'ten geldi, İstanbul'da estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Deprem korkusu canından etti Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında ''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! Kocaeli'de limanda korkutan patlama Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı