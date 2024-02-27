Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı 27 Şubat 2024 Salı Saat: 15:55 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 15:55 İstanbul Bakırköy'de kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli 2 şüpheli dükkana kurşun yağdırdı. Dükkana 14 kurşun isabet ettiği belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dddbd3c590d007cd0dc853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor İstanbul'da büyük operasyon: 432 tabanca ele geçirildi Bu da Türkiye'nin asma kilitli şahsa münhasır köprüsü AVM otoparkında öldüren dayak! 2'si kadın, 5 kişi öldürene kadar dövü Kıskanç eski eş dehşet saçtı: İş yerini silahla basıp ortalığı savaş alanına çevirdi Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada