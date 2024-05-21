  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti

İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti

Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada
Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar
Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
17 ilde dev operasyon, yüzlerce gözaltı var
17 ilde dev operasyon, yüzlerce gözaltı var
İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu
İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu
Bir anne katili daha: Para vermeyen annesini yakarak öldürdü
Bir anne katili daha: Para vermeyen annesini yakarak öldürdü
İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı
İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı
Reisi’nin öldüğü kazada enkaza ulaşıldığı an kamerada
Reisi’nin öldüğü kazada enkaza ulaşıldığı an kamerada
Kaza denmişti; altından iğrenç ayrıntılar ve korkunç bir cinayet çıktı
Kaza denmişti; altından iğrenç ayrıntılar ve korkunç bir cinayet çıktı