Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:21 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 10:21 İstanbul Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c4b608b97142df60b31c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var 17 ilde dev operasyon, yüzlerce gözaltı var İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Bir anne katili daha: Para vermeyen annesini yakarak öldürdü İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı Reisi’nin öldüğü kazada enkaza ulaşıldığı an kamerada Kaza denmişti; altından iğrenç ayrıntılar ve korkunç bir cinayet çıktı