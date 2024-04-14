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  4. İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı

İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı

İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparkta trambolin salıncağa binen bir çocuk salıncağın kemeri açılınca dakikalarca savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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