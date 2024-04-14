Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:45 İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparkta trambolin salıncağa binen bir çocuk salıncağın kemeri açılınca dakikalarca savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c3263a12371506e089333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler Atış poligonunda kripto para intiharı İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da