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İstanbul'da metrobüste yangın paniği

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Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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