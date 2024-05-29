Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüste yangın paniği İstanbul'da metrobüste yangın paniği 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 17:15 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:15 Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66573895d9c1f456c4032283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir gecede 3 emlakçıya silahlı saldırı Metruk binada erkek cesedi bulundu Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti Şimdi de internette sahte altın tuzağı AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti Muğla'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı