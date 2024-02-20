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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada

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İstanbul Kartal'da iki grup arasında silah ve sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 17 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Soğanlık Yeni Mahallede meydana geldi.İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silah kabzasıyla başından yaralandı. Elinde kemer olan bir kadın tarafları uzun süre ayırmaya çalıştı. Sopalı ve silahlı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin "Silahın dipçiğiyle vurdu" dediği duyuluyor.

DHA

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Etiketler istanbul kartal kavga silah sopa
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