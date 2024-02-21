Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 20:00 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:00 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan destek aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d62c45020ca343930354f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı Özel okulda korkutan yangın! İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları durduruldu Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar