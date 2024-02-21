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  4. İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz

İstanbul'da Murat Kurum'a kürtçe destek: Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan destek aldı.

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