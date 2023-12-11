Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da park halindeki araçlar alev alev yandı İstanbul'da park halindeki araçlar alev alev yandı 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 07:45 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 07:45 İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657693f180cd52bad101e093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var! İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var Marmara'daki deprem sonrasında endişe yaratan görüntü Antalya'da ölüm kalım müdahalesi saniye saniye kamerada Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi İstanbul'da konut mağdurları sokakta: 11 yıldır evlerini bekliyorlar