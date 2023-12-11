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İstanbul'da park halindeki araçlar alev alev yandı

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İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı.

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