Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:30 İstanbul Başakşehir'de iki katlı demir döküm atölyesinde art arda 3 patlama meydana geldi. Patlamalar sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca2b8cbb1427e862053ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı