Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:31 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 10:31 İstanbul Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi ağır yaralı olarak kurtulurken, köpeğin sahibi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c4db685782f5a870ddab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var 17 ilde dev operasyon, yüzlerce gözaltı var İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Bir anne katili daha: Para vermeyen annesini yakarak öldürdü İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı Reisi’nin öldüğü kazada enkaza ulaşıldığı an kamerada Kaza denmişti; altından iğrenç ayrıntılar ve korkunç bir cinayet çıktı