Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:20 Eyüpsultan’da bir restorana kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576c658dc9bed5f51094fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada İstanbul'da taraftarları taşıyan minibüse taşlı saldırı İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti Özak Tekstil işçilerine TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var ''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''