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İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Eyüpsultan’da bir restorana kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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