Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı 02 Nisan 2024 Salı Saat: 14:35 Avcılar’da satın aldığı kıyafetlere sahte 100 Euro ile ödeme yapan, 400 lira da para üstü alan yabancı uyruklu şüpheli çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660bed9780f4ed0ec40882a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi! CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı