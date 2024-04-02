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  4. İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı

İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı

Avcılar’da satın aldığı kıyafetlere sahte 100 Euro ile ödeme yapan, 400 lira da para üstü alan yabancı uyruklu şüpheli çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı.

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