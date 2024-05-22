Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 17:06 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:06 İstanbul Başakşehir'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664dfbc9088f7f194b0fe313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Aslanı tatbikatı nefes kesti İstanbul’da yabancı uyruklu tacizci öğretmen skandalı Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı Okul müdürünün beslediği köpekler bir öğrenciye saldırdı Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada Mağdur sayısı 150'ye ulaştı: Sizin de müşterisi olmadığınız bankaya borcunuz olabilir Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı 2 TIR ile 3 servis minibüsü birbirine girdi: Yaralılar var Denizde katil balinaların üstüne atlayan adamın sonu bu oldu