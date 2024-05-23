İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza

İstanbul Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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