Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza 23 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:01 İstanbul Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664ef7c4d4b13048800b65f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Yolda yürürken tabancayla vuruldu Nikah dairesinin tavanı çöktü: Yaralılar var Fabrikada feci olay: Buhar kazanı bomba gibi patladı Anne ve oğlu ölü bulundu Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı