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İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı

İstanbul'da bir grup genç asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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