Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:00 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 08:00 İstanbul Güngören'de 2 grup arasında çıkan tartışmada, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657697759ba8c5d3a3048643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da park halindeki araçlar alev alev yandı CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var! İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var Marmara'daki deprem sonrasında endişe yaratan görüntü Antalya'da ölüm kalım müdahalesi saniye saniye kamerada Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi