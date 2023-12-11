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İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

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İstanbul Güngören'de 2 grup arasında çıkan tartışmada, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

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