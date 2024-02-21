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  4. İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

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İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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