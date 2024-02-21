Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu İstanbul'da sır ölüm! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:50 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 16:50 İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5ffb052de1ff8bc09c213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı Özel okulda korkutan yangın! İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları durduruldu Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi