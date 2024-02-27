Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi 27 Şubat 2024 Salı Saat: 14:35 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 14:35 Zeytinburnu'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddc9176c668018a90a7353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor İstanbul'da büyük operasyon: 432 tabanca ele geçirildi Bu da Türkiye'nin asma kilitli şahsa münhasır köprüsü AVM otoparkında öldüren dayak! 2'si kadın, 5 kişi öldürene kadar dövü Kıskanç eski eş dehşet saçtı: İş yerini silahla basıp ortalığı savaş alanına çevirdi Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada