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İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi

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Zeytinburnu'nda bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan 5 otomobil lastiği aşağıya düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken 2 araçta hasar oluştu.

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