Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:25 Güncelleme: 18 Nisan 2024 Perşembe 07:25 İstanbul Sarıyer’de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620a0c11b6a9e5e06085683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor