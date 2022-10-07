Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 11:10 İstanbul Çatalca'da ayçiçeği toplamak için tarlaya giden çifti, patlamamış top mermisi buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633fdef38fbd9708d238a0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da bidon bidon hırsızlık Büyük skandal! Mikrofonu unuttu küfrü bastı Beklenen filmden ilk görüntüler geldi! Hazine'nin yayın tarihi açıklandı Yine futbol maçı yine ölüm! Ortalık savaş alanına döndü AK Partili isim sokakta pankart açtı: ''İşsizim, iş istiyorum'' İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'' Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler