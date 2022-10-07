İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu

Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne''

Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada

İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unutunca olanlar oldu!

Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler

Ümit Özdağ: ''Kılıçdaroğlu Erdoğan'a gollük pas verdi. Bunu ancak iyi bir AKP'li yapar''