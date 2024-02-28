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  4. İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu

İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu

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İstanbul Topkapı'da tramvayın çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.

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