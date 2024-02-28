Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:11 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 16:11 İstanbul Topkapı'da tramvayın çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle seferler durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df310db53fdea5aa0e26d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı İstanbul'un dijital hayratı görenleri şaşırtı Battal İlgezdi’den vatandaşa ağır hakaret Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri açıklandı