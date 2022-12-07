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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

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