Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama 07 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 07 Aralık 2022 Çarşamba 17:50 İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6390a833f7180c5050403cb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var Yılbaşı hindisine büyük zam Koronavirüsle ilgili korkutan gerçek! Türk bilim insanları keşfetti Büyük gizem çözülüyor: Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı?