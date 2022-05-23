Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi 23 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 18:00 İBB Meclisi'nde görüşülen, öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması kararı kabul edildi. Öğrenciler İstanbul'da ulaşım zammından muaf tutulacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628ba1915eca106e7c01cdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov! Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki İstanbul'un göbeğinde mermiler havada uçuştu! Çatışma anı kamerada İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı! Maltepe'de hafriyat kamyonu makas atarak trafikte terör estirdi Arkadaşına emanet vermişti... Korkunç kazada alev alev yandı!