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  4. İstanbul'da vahşet! 3 kadın katledildi

İstanbul'da vahşet! 3 kadın katledildi

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi "imam nikahı" ile birlikte yaşadığı bir genç kadın ile 30 ve 31 yaşlarındaki 2 kızını silahla vurarak katletti.

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