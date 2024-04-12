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  4. İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda çıkan kavgada bir yolcu tartıştığı kişiye biber gazı sıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular da etkilendi.

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