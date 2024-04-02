  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var

Güncelleme:

Şişli Gayrettepe'de tadilatta olan bir gece kulübünde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı
DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı
İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı
İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı
İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara
İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara
Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın
Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın
Yine Marmaray yine intihar girişimi!
Yine Marmaray yine intihar girişimi!
CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi
CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi
İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın
İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın
Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı
Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı