Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var 02 Nisan 2024 Salı Saat: 14:00 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 14:00 Şişli Gayrettepe'de tadilatta olan bir gece kulübünde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660be563c23133e7fa031e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi! CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı