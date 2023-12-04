Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:30 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 08:30 Maltepe'de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d6402d173c968b50f3c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı Üniversite yolunda korkunç ölüm... Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar