  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı

İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı

Güncelleme:

Maltepe'de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi
Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı
Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü
Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı
Üniversite yolunda korkunç ölüm...
Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu
House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı
Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar