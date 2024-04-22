Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol çöktü; 3 katlı bina boşaltıldı İstanbul'da yol çöktü; 3 katlı bina boşaltıldı 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 10:21 Güncelleme: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:21 İstanbul Arnavutköy'de kuvvetli yağışın da etkisiyle bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bina tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66260fe095315722830ca823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en sevimli sırrı ortaya çıktı İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatanlar'' İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi Enkaz kentte bereketli hasat: Yurt dışına 50 TL, yurt içine 70 TL'den satılıyor Uçuruma yuvarlanan minibüs küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var 8 ilde dev operasyon: Hainlerin inleri tek tek imha edildi İstanbul'da bir garip kaza: Aracını park etmek isterken takla attı