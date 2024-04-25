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İstanbul'da yol çöktü; araçları yuttu

İstanbul Şişli'de yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobil ve minibüs yolun içine düştü.

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