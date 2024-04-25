Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yol çöktü; araçları yuttu İstanbul'da yol çöktü; araçları yuttu 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:11 İstanbul Şişli'de yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobil ve minibüs yolun içine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a648726ea517f79036b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'in istihbaratıyla 2 DEAŞ'lı yakalandı Ankara'da sanayi bölgesinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Evlilik hazırlığı yapanlara beyaz eşya uyarısı: ''Bir an evvel alın'' 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı 23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme TCMB kritik faiz kararını açıkladı Korhan Berzeg için kadavra köpekleri devrede Hürjet, 1 yılda 50 sorti uçuş yaptı