  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!

İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!

İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kocaeli'de limanda korkutan patlama
Kocaeli'de limanda korkutan patlama
Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı
Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı
Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
Çöpten gelen kokuların altından korkunç bir olay çıktı
Çöpten gelen kokuların altından korkunç bir olay çıktı
AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Marmara Denizi'nde korkutan manzara
Marmara Denizi'nde korkutan manzara
İstanbul'da yine bir kiracıdan kiralık rezaleti: Evi koğuşa çevirmiş!
İstanbul'da yine bir kiracıdan kiralık rezaleti: Evi koğuşa çevirmiş!
Polisten kaçan motosikletliye okkalı ceza!
Polisten kaçan motosikletliye okkalı ceza!