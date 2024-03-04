Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 17:50 İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e5dfc2d0026dd263055c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de limanda korkutan patlama Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı Çöpten gelen kokuların altından korkunç bir olay çıktı AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Marmara Denizi'nde korkutan manzara İstanbul'da yine bir kiracıdan kiralık rezaleti: Evi koğuşa çevirmiş! Polisten kaçan motosikletliye okkalı ceza!