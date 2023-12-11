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İstanbul'un dev AVM'sinde intihar

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İstanbul Şişli’de bulunan dev alışveriş merkezinde bir kişi kendisini AVM'nin 5’inci katındaki terastan boşluğa bıraktı.

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