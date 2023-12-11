Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İstanbul'un dev AVM'sinde intihar 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:40 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:40 İstanbul Şişli’de bulunan dev alışveriş merkezinde bir kişi kendisini AVM'nin 5’inci katındaki terastan boşluğa bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576f544ff94ff5c340400f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada