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  3. 15 Ağustos 2018 12:42

İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali görenleri şaşırttı.

Bilgin Pro
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Otomobil kaza sonrası alev topuna döndü
Otomobil kaza sonrası alev topuna döndü
Video Galeri
Karı-koca bisiklet hırsızları kamerada
Karı-koca bisiklet hırsızları kamerada
Video Galeri
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında
Suudi Arabistan’da cadde ve sokaklar sular altında
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Ataşehir’de 9 katlı iş merkezinde yangın
Ataşehir’de 9 katlı iş merkezinde yangın
Video Galeri
Motosiklet tamir eder gibi yapıp dükkanı soymaya çalıştılar
Motosiklet tamir eder gibi yapıp dükkanı soymaya çalıştılar
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