Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede! İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede! 27 Şubat 2024 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 17:55 Dünyaca ünlü derecelendirme şirketi TasteAtlas'ın seçtiği dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında Gaziantep mutfağı 9'uncu sırada yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddf7eb01664a4b0c02fcb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası Çanakkale'de deprem anı kamerada Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor