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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Caddeyi kaplayan dumanlar birçok noktadan görüldü.

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