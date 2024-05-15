Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 17:40 İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Caddeyi kaplayan dumanlar birçok noktadan görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644c970a61ea0098b054de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada skandal: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu Aziz Yıldırım'ın dönüşü olay oldu: ''Haklıysak hükümetle de mücadele ederiz'' Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi Su borularından zehirli engerek yılanı çıktı İstanbul'da taksici cinayeti; katili de taksici İstanbul'da ''sabıkalı'' üst geçitte bir kaza daha Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması