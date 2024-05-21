Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de sokak köpeği katliamı İzmir'de sokak köpeği katliamı 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 17:40 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 17:40 İzmir'in Urla ilçesinde 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664cb27b14011bb99e063013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu