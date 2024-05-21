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İzmir'de sokak köpeği katliamı

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İzmir'in Urla ilçesinde 6 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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