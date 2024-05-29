Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:51 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:51 İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile vurarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656d063c6d0fe76e80269c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi Bir suç örgütü daha çökertildi: 51 gözaltı var Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı