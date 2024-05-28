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  4. İzmir'de yük gemisine operasyon: Tonlarca akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de yük gemisine operasyon: Tonlarca akaryakıt ele geçirildi

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İzmir Aliağa Limanı'na gelen kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda, 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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