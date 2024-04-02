Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara 02 Nisan 2024 Salı Saat: 13:55 Türkiye'nin incisi İzmir'deki gizli doğa cenneti Çakalburnu Dalyanı'nın son hali kahretti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660be4347e6887f31006c283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi! CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı