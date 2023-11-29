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  4. Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı

Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu bölgesine dikkat çekti.

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