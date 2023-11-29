Anasayfa Video Galeriler Gündem Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı Japon deprem uzmanından 3 bölgemiz için hayati uyarı 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:15 Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu bölgesine dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65671d60d92c90ec1f0328d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!'' Edremit'te ağışlar köprüyü yıktı Yanlış park eden otomobile forklifle müdahale Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden birinin kurtarılma anı kamerada İstanbul'da alkollü kadının yaptığını gören gözlerine inanamadı Sarıyer'de caddeyi su bastı İstanbul'da dere taştı; evleri su bastı! TCMB Başkanı Erkan, enflasyonun zirve yapacağı ve düşeceği tarihi açıkladı Bakan Kacır, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarih verdi