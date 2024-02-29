  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar!

Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar!

İstanbul'da erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırılan şüphelilere yönelik operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı
Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı
14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları
Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları
Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...''
Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...''
Çorlu tren faciası davası yine ertelendi
Çorlu tren faciası davası yine ertelendi
Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı
Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı
Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı
Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı
İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet
İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet
''Sistanbul'' böyle görüntülendi
''Sistanbul'' böyle görüntülendi