Anasayfa Video Galeriler Gündem Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 18:25 İstanbul'da erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırılan şüphelilere yönelik operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e0a1f10fde77546e0a3003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Çorlu tren faciası davası yine ertelendi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet ''Sistanbul'' böyle görüntülendi