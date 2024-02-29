Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar!

İstanbul'da erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırılan şüphelilere yönelik operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği ortaya çıktı.

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