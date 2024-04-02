Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın 02 Nisan 2024 Salı Saat: 13:05 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 13:05 Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660bd87a853df0bf3f0627a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Marmaray yine intihar girişimi! CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Teksas değil İstanbul! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada Üsküdar sahilinde denize giren kişi kayboldu Sokakta yürüyen 2 kardeşe kanlı infaz! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Seçimi kazanan belediye başkanına silahlı saldırı