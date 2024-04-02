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Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın

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Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı.

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